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Волкер заявив про підтримку США нового Кабміну України

Новини » Політика    30.08.2019 - 00:15
Волкер заявив про підтримку США нового Кабміну України
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Спецпредставник Держдепартаменту привітав новообраних членів українського уряду

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер привітав новопризначений Кабмін України і запевнив у підтримці на шляху реформ і відновленні територіальної цілісності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter

"Вітаємо прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайка та весь Кабінет міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновлення територіальної цілісності", - написав Курт Волкер.

Волкер заявив про підтримку США нового Кабміну України

Нагадаємо, увечері в четвер, 29 серпня, Верховна рада України проголосувала за склад нового Кабінету міністрів, перед цим відправивши у відставку міністрів Кабміну Володимира Гройсмана.

На посаду прем'єр-міністра нового Кабміну ВР призначила Олексія Гончарука.

Новий Кабінет міністрів України вже 29 серпня, проведе своє перше засідання. Президент Володимир Зеленський заявив, що його команда обіцяла в стислі терміни стати до реальної роботи.

Волкер заявив про підтримку США нового Кабміну України

Новий Кабмін вже сьогодні проведе перше засідання Рада звільнила Кабмін Гройсмана
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниКурт Волкер
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