Волкер заверил украинцев в полной поддержке США

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что украинский народ имеет полную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волкера в Twitter.

Волкер сообщил, что Соединенные Штаты не могут и не будут обсуждать права украинского народа.

"Только украинцы могут решать свое будущее, и они четко решили, что хотят свой суверенитет, свою территорию и быть частью евроатлантических структур", - заявил спецпредставитель Госдепа.

Также Волкер добавил, что украинцы имеют полную поддержку Соединенных Штатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Волкер предложил договорный обмен политзаключенным между Украиной и РФ. Спецпредставитель Госдепа заявил, что российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными, поэтому он считает, что со стороны России было бы хорошим жестом освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, Волкер назвал провокационным решение РФ о выдаче паспортов в ОРДЛО. Волкер заявил, что такое решение президента РФ Владимира Путина является провокационным и подрывают реализацию Минских договоренностей.