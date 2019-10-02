Волкер и Йованович согласились дать показания по делу об импичменте

Бывший посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович и бывший специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе для расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник чиновник комитета Палаты представителей, возглавляемого демократами, передает Reuters.

"Экс-посол США в Украине Мари Йованович даст показания 11 октября. Бывший специальный представитель Трампа по Украине Курт Волкер предстанет перед комитетами в четверг, 3 октября", - говорится в сообщении.

Ранее три комитета Палаты представителей Конгресса США запланировали слушания пяти действующих и бывших должностных лиц Государственного департамента в течение следующих двух недель.

В связи с этим Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о невозможности показаний экс-представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и экс-посла США в Украине Мэри Йованович, обвинив демократов в Конгрессе в попытках "заставить" и "запугать" работников Государственного департамента.

Напомним, 27 сентября стало известно, что исполнительный директор Института Маккейна Курт Волкер подал в отставку со своего поста специального посланника Госдепартамента Соединенных Штатов в Украине.

Позже появилась информация, что Волкер на должности спецпредставителя Госдепа обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встречу с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.