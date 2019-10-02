Волкер і Йованович погодилися дати свідчення у справі про імпічмент

Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович і колишній спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі для розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомив у вівторок чиновник комітету Палати представників, очолюваного демократами, передає Reuters.

"Екс-посол США в Україні Марі Йованович дасть свідчення 11 жовтня. Колишній спеціальний представник Трампа по Україні Курт Волкер постане перед комітетами у четвер, 3 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Раніше три комітети Палати представників Конгресу США запланували слухання п'яти діючих і колишніх посадових осіб Державного департаменту протягом наступних двох тижнів.

У зв'язку з цим Державний секретар США Майк Помпео заявив про неможливість свідчень екс-представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера і екс-посла США в Україні Марі Йованович, звинувативши демократів у Конгресі в спробах "примусити" і "залякати" працівників Державного департаменту.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що виконавчий директор Інституту Маккейна Курт Волкер подав у відставку зі своєї посади спеціального посланника Держдепартаменту Сполучених Штатів в Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що Волкер на посаді спецпредставника Держдепартаменту обговорював із адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані зустріч із помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.