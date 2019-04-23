Волкер выступил за прямой диалог Зеленского и Путина

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер выступает за прямой диалог фактического победителя выборов 2019 в Украине Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире программы NewsHour службы общественного вещания PBS.

В частности, Волкер поддержал позицию Зеленского по Донбассу, который заявлял, что на сегодня ни у кого нет ответа, как остановить Путина и российскую агрессию на Донбассе.

"Я думаю, то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, является правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого… Я думаю, что его желание вести прямые переговоры с Путиным - это правильная вещь, неплохая вещь", - отметил Волкер.

Напомним, будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский в экслюзивном интервью РБК-Украина заявил, что считает российского президента своим врагом.

После завершения голосования во втором туре, Зеленский пообещал перезагрузку минского процесса по Донбассу, а также анонсировал новые кадровые решение. При этом будущий президент выступает против особого статуса оккупированных территорий и обещает развернуть информационную кампанию для возвращения Донбасса.