Волкер вместе с делегацией США посетил Донбасс

Делегация Соединенных Штатов Америки во главе со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ООС.

Как сообщается, во время визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирським. В частности, состоялся брифинг командующего ОС по текущей ситуации по безопасности в районе проведения ООС.

Кроме того, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер провели встречу в Киеве. торони обсудили процесс разведения сил на Донбассе, в частности, вокруг Станицы Луганской, а также гуманитарную ситуацию на линии разграничения.