Волкер разом із делегацією США відвідав Донбас

Делегація Сполученних Штатів Америки на чолі з спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, під час візиту Волкер та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрівся з командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Зокрема, відбувся брифінг командувача ОС щодо поточної безпекової ситуації в районі проведення ООС.

Крім того, делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" та поспілкувалася з місцевими мешканцями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня президент України Володимир Зеленський і спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер провели зустріч у Києві. торони обговорили процес розведення сил на Донбасі, зокрема, навколо Станиці Луганської, а також гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.