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Волкер разом із делегацією США відвідав Донбас

Новини » Політика    26.07.2019 - 21:12
Волкер разом із делегацією США відвідав Донбас
Фото: Курт Волкер (facebook.com/pressjfo.news)

Делегація США відвідала район проведення операції Об'єднаних сил

Делегація Сполученних Штатів Америки на чолі з спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, під час візиту Волкер та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрівся з командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Зокрема, відбувся брифінг командувача ОС щодо поточної безпекової ситуації в районі проведення ООС.

Крім того, делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" та поспілкувалася з місцевими мешканцями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня президент України Володимир Зеленський і спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер провели зустріч у Києві. торони обговорили процес розведення сил на Донбасі, зокрема, навколо Станиці Луганської, а також гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

На КПВВ у Станиці Луганській ажіотаж через чутки про закриття пункту пропуску Зеленський і Волкер наполягають на завершенні відведення сил з боку ОРДЛО
Новини України ДонбасКурт Волкер
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