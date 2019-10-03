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Волкер убеждал Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg

Новости » В мире    03.10.2019 - 15:59
Волкер убеждал Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер пытался убедить Госдеп в приложении больших усилий к организации визита Зеленского в США

Бывший специальный представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер пытался убедить президента Америки Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани в том, что президент Украины Владимир Зеленский является надежным союзником. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Сообщается, что Волкер выступал за большие усилия Госдепартамента в организации визита президента Украины в США. В частности, он видел телефонный разговор Трампа Зеленскому частью этого вопроса.

"Волкер стремился изначально изменить впечатление Трампа и Джулиани о том, что новый Президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Курт Волкер должен дать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 сентября Курт Волкер подал в отставку с должности специального представителя Госдепа США в Украине. Имя Волкера было упомянуто в недавней жалобе сотрудника разведки США, которая стала поводом для начала процесса расследования импичмента Трампа.

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