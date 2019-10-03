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Волкер переконував Трампа в надійності Зеленського, - Bloomberg

Новини » В світі    03.10.2019 - 15:59
Волкер переконував Трампа в надійності Зеленського, - Bloomberg
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер намагався переконати Держдеп в додатку великих зусиль до організації візиту Зеленського в США

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер намагався переконати президента Америки Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані в тому, що президент України Володимир Зеленський є надійним союзником. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Повідомляється, що Волкер виступав за великі зусилля Держдепартаменту в організації візиту президента України до США. Зокрема, він бачив телефонна розмова Трампа Зеленському частиною цього питання.

"Волкер прагнув спочатку змінити враження Трампа і Джуліані про те, що новий Президент України Володимир Зеленський є ненадійним союзником", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Курт Волкер повинен дати свідчення у Конгресі по справі про імпічмент Трампа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 вересня Курт Волкер подав у відставку з посади спеціального представника Держдепу США в Україні. Ім'я Волкера було згадано у недавній скарги співробітника розвідки США, яка стала приводом для початку процесу розслідування імпічменту Трампа.

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