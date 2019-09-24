Волкер: Сурков не тот человек, который принимает решения

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурковов не тот человек, который принимает решения. Об этом заявил специальный представитель Госдепа США Курт Волкер в интервью изданию "Гордон".

Волкер считает, что Сурков четко придерживается протокола.

"Это не тот человек, который принимает решения. В общем и целом, конечно же, принимает президент Путин. Я думаю, что Сурков преданно передает то, что хочет Путин, на протяжении всего нашего взаимодействия", - сказал он.

Волкер сообщил, что их встреча вскоре состоится. Он считает Суркова "подходящим человеком" для обсуждения ситуации на Донбассе.

"Население (Донбасса, - ред.) страдает от этого конфликта каждый день. Тысячи людей погибли, еще тысячи получили ранения. Те, кто все еще там живет, испытывают ежедневные трудности. Если мы хотим улучшить жизнь этих людей, нам нужно положить конец конфликту. Для этого нам нужно взаимодействовать с Россией. И Сурков - именно тот человек, которого назначили именно для этой цели", - считает Волкер.

РБК-Украина писало, что Волкер в ближайшее время встретится с Сурковым. Администрации США и России ведут переговоры о дате и времени встречи.

Напомним, Волкер прокомментировал возможность ослабления международных санкций против России. Он заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько РФ будет продолжать оккупацию полуострова.