Волкер: США готовы присоединиться к нормандскому формату

Фото: Курт Волкер (Виталий Носач/РБК-Украина)

Волкер заявил, что США полностью поддерживают нормандский формат

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил о том, что Соединенных Штаты в случае необходимости готовы подключиться к нормандскому формату по урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в Вильнюсе, передает телаканал LRT.

По словам Волкера, США полностью поддерживают нормандский формат.

"Если есть потребность в более широком формате, то мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем нормандский формат", - сказал спецпредставитель США.

Он отметил, что "проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по минским соглашениям".

Напомним, ранее поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить нормандский формат, приобщив к нему США, рассматривается в Вашингтоне. Тейлор отметил, что в Вашингтоне считают такое предложение интересным.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину новый формат переговоров относительно ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.