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Волкер: США готові приєднатися до нормандского формату

Новини » Політика    23.08.2019 - 17:23
Волкер: США готові приєднатися до нормандского формату
Фото: Курт Волкер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Волкер заявив, що США повністю підтримують нормандський формат

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив про те, що Сполучені Штати у разі необхідності готові підключитися до нормандского формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він заявив у Вільнюсі, передає телаканал LRT.

За словами Волкера, США повністю підтримують нормандський формат.

"Якщо є потреба в більш широкому форматі, то ми підключимося. При цьому ми повністю підтримуємо нормандський формат", - сказав спецпредставник США.

Він зазначив, що "проблемою цих зустрічей є не формат, а політична воля Росії провести в життя свої зобов'язання мінськими угодами".

Нагадаємо, раніше повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що пропозиція президента України Володимира Зеленського змінити нормандський формат, долучивши до нього США, розглядається у Вашингтоні. Тейлор зазначив, що у Вашингтоні вважають таку пропозицію цікавим.

На початку липня президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував лідеру Російської Федерації Володимиру Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

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