Волкер сьогодні перебуватиме в Україні

Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

В рамка візиту Волкер зустрінеться з Парубієм

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сьогодні, 18 грудня, перебуватиме з візитом в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби апарату Верховної ради України.

Як зазначається, у рамках візиту Волкера в Україну відбудеться його зустріч з головою Верховної ради України Андрієм Парубієм.

Нагадаємо, раніше Волкер заявляв, що найближчим часом США можуть оголосити про нові поставки зброї в Україну.

"У нас є можливість продавати додаткове обладнання. Буде декілька оголошень, Конгрес буде повідомлено в найближчі пару місяців про перші транші", - повідомляв він.

Крім того, Волкер заявляв, що Російська Федерація відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною.

Також повідомлялося, що Волкер назвав продовження Європейським союзом економічних санкцій проти Росії сильним сигналом. За його словами, продовження санкцій проти РФ - сильний сигнал від Євросоюзу про те, що "Росія повинна серйозно ставитися до реалізації мінських угод".