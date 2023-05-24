Волкер: російські збройні сили вже не в змозі просуватись далі

Російські війська вже не в змозі просуватися на фронті. Причиною цього є погане оснащення та командування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

На його думку, Україна вже має певну перемогу, адже російський диктатор Володимир Путін хотів знищити державу в цілому, але цього не сталося.

"Щодо подій на полі бою, то очевидно, що російські збройні сили вже не в змозі просуватись далі. Вони намагалися, вони дуже сильно намагалися протягом останніх кількох місяців і взимку, але вони не організовані, вони не можуть закріплюватись на позиціях", - сказав Волкер.

Він додав, що російська армія не має успіхів на фронті через погане оснащення, командування, контроль та координацію.

"В той же час, українські війська добре підготовлені, добре оснащені, інтегровані, і вони знаходяться під потужним командуванням. Це зіграє вирішальну роль в найближчі місяці, коли Україна просуватиметься далі", - додав колишній спецпредставник США.

Він зазначив, що не знає деталей майбутнього контрнаступу, але впевнений, що боротьба України триватиме і надалі.

Позиція США щодо війни

США від початку повномасштабної війни підтримують Україну та надають військову допомогу. Зокрема, українські військові отримали від США реактивну систему залпового вогню HIMARS, яка допомогає знищувати цілі у тилу ворога.

Крім того, США передали броньовану техніку, протитанкові та зенітні засоби. Також Пентагон погодив передачу Україні 31 танка Abrams. За попередніми даними, ЗСУ отримують ці машини восени, а навчання танкістів розпочнуться вже найближчим часом.

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