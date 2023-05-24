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Волкер: российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше

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Киев, Среда 24 мая 2023 09:05
Волкер: российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше Фото: бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Российские войска уже не в состоянии продвигаться на фронте. Причиной этого является плохое оснащение и командование.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

По его мнению, у Украины уже есть определенная победа, ведь российский диктатор Владимир Путин хотел уничтожить государство в целом, но этого не произошло.

"Что касается событий на поле боя, то очевидно, что российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше. Они пытались, они очень сильно пытались за последние несколько месяцев и зимой, но они не организованы, они не могут закрепляться на позициях", - сказал он. Волкер.

Он добавил, что российская армия не имеет успехов на фронте из-за плохого оснащения, командования, контроля и координации.

"В то же время украинские войска хорошо подготовлены, хорошо оснащены, интегрированы, и они находятся под мощным командованием. Это сыграет решающую роль в ближайшие месяцы, когда Украина будет продвигаться дальше", - добавил бывший спецпредставитель США.

Он отметил, что не знает деталей предстоящего контрнаступления, но уверен, что борьба Украины будет продолжаться и дальше.

Позиция США по поводу войны

США с начала полномасштабной войны поддерживают Украину и оказывают военную помощь. В частности, украинские военные получили от США реактивную систему залпового огня HIMARS, которая помогает уничтожать цели в тылу врага.

Кроме того, США передали бронированную технику, противотанковые и зенитные средства. Также Пентагон согласовал передачу Украине 31 танка Abrams. По предварительным данным, ВСУ получают эти машины осенью, а обучение танкистов начнется уже в ближайшее время.

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