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Волкер: Росія може стати нормальною країною

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Україна, Середа 24 травня 2023 11:32
Волкер: Росія може стати нормальною країною Фото: екс-представник США в Україні Курт Волкер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер не виключає, що Росія може стати нормальною країною.

Таку думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Нам всім варто було б бажати, щоб Росія стала нормальною країною. Все можливо", - сказав він.

За даними Волкера, це буде довгий шлях, адже декілька десятиліть тривало промивання мізків і нав'язування культури смерті, насилля та ненависті.

"Потрібно багато часу, щоб це змінити. І зміни почнуться з поразки російських військ. Нам варто було б бажати, щоб російське суспільство стало мирним і процвітаючим, росіяни жили б в кордонах своєї країни і були добрими сусідами", - додав він.

Але спецпредставник США визнає, що "до цього ще далеко".

"Але ми не повинні втрачати надії, адже ніхто не хоче бути в стані постійної війни. Єдині, хто зараз хочуть війни - це росіяни", - констатував він.

За даними на кінець березня 2023 року, підтримка війни проти України серед жителів Росії знизилася до 70%. При цьому мобілізації у Росії бояться більш ніж половина громадян.

Для порівняння, на початок березня 2023 року підтримка війни в Україні з боку громадян РФ була на рівні 80%, при цьому дві третини населення вважали, що вона йде успішно.

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Російська Федерація Курт Волкер
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