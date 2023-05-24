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Волкер: Россия может стать нормальной страной

Новина українською →
Украина, Среда 24 мая 2023 11:32
Волкер: Россия может стать нормальной страной Фото: экс-представитель США в Украине Курт Волкер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер не исключает, что Россия может стать нормальной страной.

Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина.

"Нам всем следовало бы желать, чтобы Россия стала нормальной страной. Все возможно", - сказал он.

По данным Волкера, это будет долгий путь, ведь несколько десятилетий продолжалось промывание мозгов и навязывание культуры смерти, насилия и ненависти.

"Нужно много времени, чтобы это изменить. И изменения начнутся с поражения российских войск. Нам стоило бы желать, чтобы российское общество стало мирным и преуспевающим, россияне жили бы в границах своей страны и были хорошими соседями", - добавил он.

Но спецпредставитель США признает, что "до этого еще далеко".

"Но мы не должны терять надежды, ведь никто не хочет быть в состоянии постоянной войны. Единственные, кто сейчас хотят войны - это россияне", - констатировал он.

По данным на конец марта 2023 года поддержка войны против Украины среди жителей России снизилась до 70%. При этом мобилизации в России боятся больше половины граждан.

Для сравнения, на начало марта 2023 года, поддержка войны в Украине со стороны граждан РФ была на уровне 80%, при этом две трети населения считали, что она идет успешно.

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Российская Федерация Курт Волкер
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