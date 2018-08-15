Волкер: РФ не ожидала серьезного ответа Запада на вторжение в Украину

Новости Политика 15.08.2018 - 08:53
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)  
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)  

Волкер считает, что международные санкции сдерживают российскую агрессию

Российская Федерация в 2014 году не ожидала серьезного ответа Запада на вторжение в Украину. Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает "Голос Америки".

По мнению Волкера, санкционная политика западных стран в отношении Российской Федерации была неожиданной для Кремля. Он также отметил, что российский президент Владимир Путин рассчитывал на незначительную реакцию.

"В случае с Крымом он оказался прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины - Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы в отношении России ", - отметил Волкер.

Он также подчеркнул, что в Кремле начинают понимать, что нельзя быть империей и иметь добрососедские отношения с остальными странами.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе. По его словам, РФ не хочет, чтобы мир увидел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе.

До этого он также отметил, что международное сообщество стало четче говорить об ответственности РФ за военную агрессию.

 

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Теги:  Российская Федерация,  Курт Волкер,  Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС