Волкер: РФ не очікувала серйозної реакції Заходу на вторгнення до України

Волкер вважає, що міжнародні санкції стримують російську агресію

Російська Федерація в 2014 році не очікувала серйозної реакції Заходу на вторгнення до України. Таку думку висловив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, передає "Голос Америки".

На думку Волкера, санкційна політика західних країн щодо Російської Федерації була несподіваною для Кремля. Він також зазначив, що російський президент Володимир Путін розраховував на незначну реакцію.

"У випадку з Кримом він виявився правим - не було значної реакції. Були певні санкції, але в них не було багато сили. Тільки коли російська окупація торкнулася східної України - Захід пішов далі і почав діяти. Змінилося і ставлення багатьох країн західної Європи щодо Росії ", - зазначив Волкер.

Він також підкреслив, що в Кремлі починають розуміти, що не можна бути імперією і мати добросусідські відносини з іншими країнами.

Нагадаємо, раніше Волкер заявляв, що Росія регулярно блокує роботу місії ОБСЄ на Донбасі. За його словами, РФ не хоче, щоб світ побачив гуманітарну, економічну і екологічну катастрофи, які вона створила на Донбасі.

До цього він також зазначив, що міжнародне співтовариство стало чіткіше говорити про відповідальноість РФ за військову агресію.