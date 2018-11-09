Новые санкции США признают, что РФ полностью контролирует оккупированный Донбасс, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина/Виталий Носач)

Новые ограничения касаются как Крыма, так и Донбасса

Впервые на уровне санкций США признали, что Россия полностью контролирует оккупированные территории Донбасса. Об этом во время брифинга сообщил Специальный посланник Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"В течение долгого времени мы говорили, что Россия имеет 100-процентный контроль над тем, что происходит на оккупированных ею территориях, это касается военных сил, политических образований и даже экономической деятельности, но впервые в форме санкций было признано, что Россия в реальности контролирует Донбасс на востоке Украины", - отметил он.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России 8 ноября. По словам Волкера, они касаются как Донбасса, так и Крыма.

"Эти санкции касаются трех человек и девяти организаций, которые поддерживают усилия России по интеграции Крыма через частные инвестиции и проекты, или тех, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека", - отметил Волкер.

Как сообщало РБК-Украина, в списке указаны заместитель "министра госбезопасности ЛНР" Александр Басов, Андрей Сушко (в документах Минфина США указан как офицер ФСБ России, - ред.), а также россиянин Владимир Зарицкий.

Из юридических лиц в санкционный список внесены: АО "Санаторий "Ай-Петри", АО "Санаторий "Дюльбер", АО "Санаторий "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", ООО "Гарант-СВ", ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", ООО "Южный Проект", курорт Mriya Resort & SPA и "Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики".