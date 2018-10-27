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Волкер поддержал инициативу Европарламента о спецпредставителе по Донбассу и Крыму

Новости » Политика    27.10.2018 - 14:33
Фото - Курт Волкер (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото - Курт Волкер (РБК-Украина, Виталий Носач)

Спецпредставитель Госдепа собирается вновь посетить Украину в ноябре

Специальный представитель Государственного департамента  Срединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер поддержал инициативу Европейского парламента о назначении специального представителя Европейского Союза по вопросам Донбасса и Крыма. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью Волкера "ИФ-Украина".

Волкер также добавил, что  готов работать совместно, в случае назначения спецпредставителя ЕС.

"Я считаю, что это чудесная идея. Я встречался с членами Европарламента около двух недель назад. И я призвал их продолжать держать Донбасс и Крым в фокусе их внимания", - рассказал Волкер.

Американский дипломат подчеркнул, что о Донбассе нельзя забывать, поскольку боевые действия продолжаются.

"Люди там ежедневно страдают от серьезного гуманитарного кризиса, война продолжается, там по-прежнему небезопасно, люди все еще гибнут. Нам нельзя допустить, чтобы все это исчезло из общественного сознания. Очень важно, что мы сосредоточили наше внимание на этих проблемах", - отметил Волкер, добавив, что собирается придерживаться этого призыва и приехать в Украину в ноябре.

Напомним, Европарламент предлагает назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время конференции аналитического центра Atlantic Council заявил, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЕвропарламентКурт Волкер
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