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Волкер підтримав ініціативу Європарламенту про спецпредставника по Донбасу і Криму

Новини » Політика    27.10.2018 - 14:33
Фото - Курт Волкер (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото - Курт Волкер (РБК-Україна, Віталій Носач)

Волкер готовий працювати спільно з ЄС з питань України

Спеціальний представник Державного департаменту Срединенных Штатів з питань України Курт Волкер підтримав ініціативу Європейського парламенту про призначення спеціального представника Європейського Союзу з питань Донбасу і Криму. Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Волкера "ІФ-Україна".

Волкер також додав, що готовий працювати спільно, у разі призначення спецпредставника ЄС.

"Я вважаю, що це чудова ідея. Я зустрічався з членами Європарламенту близько двох тижнів тому. І я закликав їх продовжувати тримати Донбас і Крим у фокусі їхньої уваги", - розповів Волкер.

Американський дипломат підкреслив, що про Донбас не можна забувати, оскільки бойові дії тривають.

"Люди там щодня потерпають від серйозної гуманітарної кризи, війна триває, там як і раніше небезпечно, люди все ще гинуть. Нам не можна допустити, щоб все це зникло з суспільної свідомості. Дуже важливо, що ми зосередили нашу увагу на цих проблемах", - зазначив Вокер.

Нагадаємо, Європарламент пропонує призначити спеціального представника ЄС з питань Криму і Донбасу.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час конференції аналітичного центру Atlantic Council заявив, що Сполучені Штати будуть вводити нові санкції проти Росії "раз в місяць-два".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиЄвропарламентКурт Волкер
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