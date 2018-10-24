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Европарламент предлагает назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу

Новости » Политика    24.10.2018 - 19:03
Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)
Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)

Европарламент призывает высокого представителя ЕС тщательно отслеживать развитие ситуации с безопасностью в Азовском море

Европарламент предлагает назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса. Об этом говорится в проекте резолюции по ситуации в Азовском море, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

Европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини выступить с предложением о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на наблюдение за ситуацией в Азовском море.

"Европарламент призывает высокого представителя ЕС - вице-президента Еврокомиссии тщательно отслеживать развитие ситуации с безопасностью в Азовском море, учитывая рост возможности потенциального конфликта в Европе, что будет иметь большие последствия для безопасности, которые напрямую коснутся ЕС и стран-членов. В связи с этим ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море", - говорится в проекте документа.

Отметим, Европарламент завтра, 25 октября 2018 года, примет резолюцию по ужесточению санкций против Российской Федерации в случае эскалации конфликта в Азовском море.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время конференции аналитического центра Atlantic Council заявил, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два".

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