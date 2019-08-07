Волкер отреагировал на обострение ситуации на Донбассе

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обострение ситуации в зоне проведения операции Объедененных сил на Донбассе 6 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Волкер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает "жесты за мир", однако боевики нарушают перемирие.

"Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых 4 украинских солдата были убиты российскими военными силами - особенно в то время, когда новый украинский президент делает жесты за мир", - написал Волкер.

Напомним, на Донбассе с начала суток 6 августа в районе проведенния операции Объединенных сил (ООС) боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, четверо военных погибли, еще один - получил ранения.

После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

Ранее Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым для обсуждения ситуации на Донбассе.