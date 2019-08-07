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Волкер відреагував на загострення ситуації на Донбасі

Новини » Політика    07.08.2019 - 00:25
Волкер відреагував на загострення ситуації на Донбасі
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Він заявив, що "дуже розчарований" порушенням перемир'я

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Волкер зазначив, що президент України Володимир Зеленський робить "жести за мир", проте бойовики порушують перемир'я.

"Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких 4 українських солдатів були вбиті російськими військовими силами - особливо в той час, коли новий український президент робить жести за мир", - написав Волкер.

Волкер відреагував на загострення ситуації на ДонбасіНагадаємо, на Донеччині з початку доби 6 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, четверо військових загинули, ще один отримав поранення.

Після цього президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.

Раніше Волкер відправив запит на зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим для обговорення ситуації на Донбасі.

 

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Новини України Курт ВолкерДонбас
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