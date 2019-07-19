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Волкер осуждает выдачу паспортов РФ на Донбассе


Волкер подчеркнул, что Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям

Решение президент РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей грозит минскому процессу. Об этом написал спецпредставитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

Волкер подчеркнул, что Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

"Ускорение выдачи российских паспортов украинским гражданам противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу усилия по установлению мира для граждан Украины", - написал он.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В МИД заявляли, что такие действия РФ являются вмешательством во внутренние дела Украины и серьезной угрозой безопасности по всему европейскому континенту. Министерство ожидает усиления санкций со стороны международных партнеров в отношении России.

РБК-Украина писало, что Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Добавим, что ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

 

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