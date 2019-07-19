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Волкер осуждает выдачу паспортов РФ на Донбассе

Новости » Политика    19.07.2019 - 08:24
Волкер осуждает выдачу паспортов РФ на Донбассе
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер подчеркнул, что Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям

Решение президент РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей грозит минскому процессу. Об этом написал спецпредставитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

Волкер подчеркнул, что Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

"Ускорение выдачи российских паспортов украинским гражданам противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу усилия по установлению мира для граждан Украины", - написал он.

Волкер осуждает выдачу паспортов РФ на Донбассе

Отметим, Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В МИД заявляли, что такие действия РФ являются вмешательством во внутренние дела Украины и серьезной угрозой безопасности по всему европейскому континенту. Министерство ожидает усиления санкций со стороны международных партнеров в отношении России.

РБК-Украина писало, что Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Добавим, что ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

 

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