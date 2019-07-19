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Волкер засуджує видачу паспортів РФ на Донбасі

Новини » Політика    19.07.2019 - 08:24
Волкер засуджує видачу паспортів РФ на Донбасі
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер наголосив, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами

Рішення президент РФ Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих Донецької та Луганської областей загрожує мінському процесу. Про це написав спецпредставник державного департаменту США з питань України Курт Волкер у Twitter.

Волкер наголосив, що Росія повинна виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами.

"Прискорення видачі російських паспортів українським громадянам суперечить духу Мінських угод і ставить під загрозу зусилля зі встановлення миру для громадян України" - написав він.

Волкер засуджує видачу паспортів РФ на Донбасі

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує нову спробу російської влади поширити спрощений порядок прийняття до громадянства РФ на українських громадян - мешканців Донецької і Луганської областей України. У МЗС заявляли, що такі дії РФ є втручанням у внутрішні справи України і серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті. Міністерство очікує посилення санкцій зі сторони міжнародних партнерів щодо Росії.

РБК-Україна писало, що Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

Додамо, що ЄС планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

 

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Новини України паспортВолодимир ПутінДонбасКурт Волкер
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