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Волкер назвав умову для проведення зустрічі з Сурковим

Новини » Політика    19.12.2018 - 13:20
Волкер назвав умову для проведення зустрічі з Сурковим
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Проведення зустрічі Волкера і Суркова залежить від позиції РФ щодо українських моряків

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що його зустріч з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим залежить від позиції Росії щодо українських моряків. Про це повідомила глава комітету Верховної ради з закордонних справ, нардеп Ганна Гопко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, Гопко, коментуючи зустріч Волкера з народними депутатами України, зазначила, що спецпредставник Держдепартаменту розповів, що скасував зустріч з Сурковим через відсутність сигналів від РФ про готовність звільнити українських моряків, захоплених у полон в Керченській протоці.

За словами Гопко, він також запевнив, що якщо РФ продемонструє готовність до поступок у звільненні українських моряків, з січня 2018 року можна буде домовлятися про зустрічі з Сурковим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 18 грудня Волкер в Києві провів зустріч з головою Верховної ради України Андрієм Парубієм.

Зокрема, Волкер заявив, що США визнають, що Росія здійснила незаконну претензію на морську територію в Азовському морі.

У свою чергу, Парубій зазначив, що Україна розраховує на підтримку США у питанні озброєння. Парубій також повідомив, що Україна потребує новітнього озброєння для захисту кордонів.

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Новини України Владислав СурковРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКурт Волкер
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