Волкер надеется наладить сотрудничество с Зеленским

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер поблагодарил за сотрудничество действующего президента Украины Петра Порошенко и выразил надежду на совместную работу с новоизбранным главой страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.

Он напомнил, что завтра приедет в Киев в составе делегации США на инаугурацию Зеленского.

"Я хочу поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной и надеюсь на работу с президентом Владимиром Зеленским для дальнейшего развития отношений между нашими странами", - написал Волкер.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам и поблагодарил за 5 лет президентства.

Порошенко также пожелал Владимиру Зеленскому успешного президентства.

Отметим, завтра, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Так, согласно программе, в 10.00 Зеленский примет участие в Торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю принесения присяги президентом Украины украинскому народу.

Также Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины и ряде двусторонних встреч с главами иностранных делегаций.