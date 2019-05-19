Волкер сподівається налагодити співпрацю із Зеленським

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер буде присутній у складі делегації США на інавгурації Зеленського

Спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер подякував за співпрацю чинному президенту України Петру Порошенку та висловив сподівання на спільну роботу з новообраним главою країни Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Волкера.

Він нагадав, що завтра приїде до Києва в складі делегації США на інавгурацію Зеленського.

"Я хочу подякувати Петру Порошенку за тісну співпрацю між США та Україною і сподіваюся на роботу з президентом Володимиром Зеленським для подальшого розвитку відносин між нашими країнами", - написав Волкер.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звернувся до українців і подякував за 5 років президенства.

Порошенко також побажав Володимиру Зеленському успішного президентства.

Зазначимо, завтра, 20 травня, відбудеться інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

Так, згідно з програмою, в 10.00 Зеленський візьме участь в Урочистому засіданні Верховної ради України з нагоди складення присяги президентом України українському народу.

Також Зеленський візьме участь у церемонії представлення командуючих видами Збройних сил України та у церемонії підняття Державного прапора України та низці двосторонніх зустрічей з главами іноземних делегацій.