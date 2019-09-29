Волкер мог лоббировать интересы Javelin в Украине, - Politico

Курт Волкер на должности спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщила газета Politico.

Сообщается, что Волкер числился в лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги.

По данным газеты, Волкер выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летального оружия практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем. Он также поддерживал поставки Украине комплексов Javelin.

Politico пишет, что из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть вопросы к спецпредставителю Госдепа по Украине, который подал в отставку после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине в пятницу, 27 сентября. Причиной стало расследование в отношении Трампа и его влияния на Украину.

Добавим, по прибытию в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать ей помощь.