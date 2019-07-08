Только 2% украинцев согласны отдать Донбасс России

Фото: Донецк (Andrew Butko/wikimedia.org)

Большинство требует возвращения оккупированных территорий безо всяких условий

В июне 2019 года большинство граждан Украины (54,3%) считают, что оккупированные Россией отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены в состав Украины на довоенных условиях Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опросы фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, еще 16,9% желают, чтобы эти территории вернулись в Украину, но получили больше независимости от Киева. Вариант автономии в составе Украины одобряют 12,3% украинцев.

Независимость этих территорий поддерживают 2,6% респондентов, присоединение их к России - лишь 1,7%.

Предложение о введении миротворческих сил ООН на оккупированные территории в целом поддерживают 55,5% населения Украины, не поддерживают - 25%, а 20% своего отношения не определили.

dif.org.ua

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июне 2019 года 20,1% граждан Украины соглашаются, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с кем угодно и о чем угодно. В то же время 48,8% респондентов считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17,4% украинцев.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в декабре 2018 года, почти три четверти граждан (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, еще 14% считают, что нет, а остальные не определились.