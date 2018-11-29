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Волкер: діючі санкції Євросоюзу проти РФ потрібно застосовувати суворіше

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 16:10
Волкер: діючі санкції Євросоюзу проти РФ потрібно застосовувати суворіше
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Волкер вважає, що варто поглянути свіжим поглядом з європейської перспективи, чи застосовуються санкції належним чином

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що діючі санкції Європейського союзу проти Росії слід застосовувати суворіше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Волкера DW.

"Нині діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються насправді? Можна сказати, що концепція полягає в тому, що ті, хто займаються бізнесом в Криму, не повинні мати змоги займатися бізнесом у Євросоюзі. Думаю, варто поглянути свіжим поглядом з європейської перспективи, чи застосовуються санкції належним чином", - підкреслив спецпредставник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Курт Волкер закликає Європу ввести додаткові санкції проти Російської Федерації через ситуацію в Україні.

За словами Волкера, США хочуть, щоб європейські союзники розглядали можливість введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.

Крім того, зазначимо, що Волкер вважає, що напад на українські кораблі біля Керченської протоки в Азовському морі 25 листопада показує, що Росія має намір взяти під одноосібний контроль доступ до українських портів.

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