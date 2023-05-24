Волкер про "червоні лінії": Якби Путін був здатен на щось більше, він би вже це робив

Він погодився з тим, що Захід не передає Україні певні види військового озброєння, оскільки "існує відчуття, що потрібно якось стримуватись, дотримуватися так званих червоних ліній, щоб не провокувати Путіна".

"Я думаю, що це абсолютно неправильно. Я взагалі цього не розумію. Якби Путін був здатен на щось більше, він би вже це робив", - сказав Волкер.

За його словами Путін не чекає певних дій від Заходу. "Він намагається знищити Україну, і його треба будь-якою ціною зупинити", - додав він.

Допомога Україні

Волкер назвав певні речі, які країни Заходу зобов’язані зробити. "Ми повинні були забезпечити кращу протиповітряну оборону України ще рік тому. Багато було про це розмов. І нарешті зараз ми цим займаємось. Ми повинні були надати танки ще рік тому. Нарешті зараз вони вже є. Нам ще потрібно надати Україні артилерію великої дальності та інші види ракет, щоб можна було відбивати російські війська на українській території, в тому числі в Криму. Треба також розпочати програму надання Україні сучасних винищувачів. Це наразі дві найбільші прогалини", - повідомив колишній спецпредставник США в Україні.

Нагадаємо, колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що російські війська зараз не здатні продовжувати просування на фронті. За його словами, Україна вже здобула певну перемогу, оскільки російські війська не змогли зруйнувати країну в цілому. Волкер зазначив, що російська армія стикається з проблемами через погане оснащення, командування та координацію, у той час як українські війська є добре підготовленими та оснащеними, і знаходяться під ефективним командуванням.