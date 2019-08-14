Волкер и Сурков могут встретиться в ближайшее время, - посол США

Фото: Курт Волкер (flickr.com/cwa.events)

Встреча Волкера и Суркова может пройти в Москве

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков могут провести встречу по Донбассу в ближайшее время. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

В частности, Хантсман назвал обоих выдающимися дипломатами и предположил, что они могут встретиться в Москве.

"Может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели. Никаких гарантий тут, разумеется, быть не может, потому что это все сложные вопросы, но посмотрим, может быть, нам удастся чего-нибудь добиться", - отметил посол.

Напомним, ранее сообщалось, что Волкер предложил Суркову продолжить контакты по Донбассу. Известно, что американская сторона предлагает провести встречу в конце августа. Российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала. Отметим, обсуждение вопросов урегулирования в Донбассе в формате Волкер-Сурков проходит с августа 2017 года.

Кроме того, Волкер заявлял, что США готовы рассмотреть привлечение президента Дональда Трампа к нормандскому формату.