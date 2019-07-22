Волкер анонсировал визит в Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал выборы в Верховную раду и сообщил о своем визите в Украину на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волкера в Тwitter.

Так, Волкер поприветствовал народ Украины с "сильным голосование за реформы".

"С нетерпением жду встреч на этой неделе в Украине", - добавил он.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 июля, в Украине состоялися внеочередные выборы в Верховную раду Украины. На данный момент Центризбирком проводит подсчет голосов и, как ожидается, до 5 августа будут объявлены победители.

На данный момент пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Раду, преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Лидером является "Слуга народа" с поддержкой более 40% избирателей.

Кроме того, Центризбирком уже обнародовал данные по 58 из 199 мажоритарным округам, где уже определились победители выборов в Раду. В большинстве округов также лидируют кандидаты от "Слуги народа".