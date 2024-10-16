У Волинському ТЦК назвали умову, за якої ті, хто має відстрочку, не будуть служити

Схеми ухилення від мобілізації

Раніше РБК-Україна писало про те, що правоохоронці піймали на хабарях керівника Хмельницького центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу. Вона видавала чоловікам фейкові довідки про інвалідність і отримувала за це грошову винагороду.

Також останніми днями активізувалися рейди співробітників ТЦК по громадських закладах та концертах. Зокрема, співробітники ТЦК перевіряли документи після концентру гурту "Океан Ельзи" у Києві.

Окрім цього такі рейди були зафіксовані у Черкасах, Львові, Хмельницькому, Одеси, Дніпрі та інших містах. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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