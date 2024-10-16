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У Волинському ТЦК назвали умову, за якої ті, хто має відстрочку, не будуть служити

Ілюстративне фото: у Волинському ТЦК назвали умову, за якої ті, хто має відстрочку, не будуть служити (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, повинні надати всі необхідні для цього документи. У такому випадку - вони не будуть служити.

Про це заявив заступник керівника Волинського обласного ТЦК та СП полковник Дмитро Маруха, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинські новини".

За його словами, згідно зі статистикою - на Волині зафіксовано найкращий відсоток з оновлення даних військовозобов’язаних.

"Хочу наголосити: військовозобов’язаний, який має право на відстрочку, який напише заяву, надасть підтверджувальні документи, служити не буде. Головне - представити всі документи", - заявив Маруха.

Він також розповів, що у Волинській області вже надсилають повістки військовозобов’язаним чоловікам через "Укрпошту".

Схеми ухилення від мобілізації

Раніше РБК-Україна писало про те, що правоохоронці піймали на хабарях керівника Хмельницького центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу. Вона видавала чоловікам фейкові довідки про інвалідність і отримувала за це грошову винагороду.

Також останніми днями активізувалися рейди співробітників ТЦК по громадських закладах та концертах. Зокрема, співробітники ТЦК перевіряли документи після концентру гурту "Океан Ельзи" у Києві.

Окрім цього такі рейди були зафіксовані у Черкасах, Львові, Хмельницькому, Одеси, Дніпрі та інших містах. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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ТЦКВідстрочкаМобілізація в Україні