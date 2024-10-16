В Волынском ТЦК назвали условие, при котором те, кто имеет отсрочку, не будут служить

Схемы уклонения от мобилизации

Ранее РБК-Украина писала о том, что правоохранители поймали на взятках руководителя Хмельницкого центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Она выдавала мужчинам фейковые справки об инвалидности и получала за это денежное вознаграждение.

Также в последние дни активизировались рейды сотрудников ТЦК по общественным учреждениям и концертам. В частности, сотрудники ТЦК проверяли документы после концентра группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Кроме этого, такие рейды были зафиксированы в Черкассах, Львове, Хмельницком, Одессе, Днепре и других городах. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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