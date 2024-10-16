RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Волынском ТЦК назвали условие, при котором те, кто имеет отсрочку, не будут служить

Иллюстративное фото: в Волынском ТЦК назвали условие, при котором те, кто имеет отсрочку, не будут служить (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, должны предоставить все необходимые документы. В таком случае – они не будут служить.

Об этом заявил заместитель руководителя Волынского областного ТЦК и СП полковник Дмитрий Маруха, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волынские новости".

По его словам, согласно статистике - на Волыни зафиксирован лучший процент по обновлению данных военнообязанных.

"Хочу подчеркнуть: военнообязанный, имеющий право на отсрочку, который напишет заявление, предоставит подтверждающие документы, служить не будет. Главное - представить все документы", - заявил Маруха.

Он также рассказал, что в Волынской области уже посылают повестки военнообязанным мужчинам через "Укрпочту".

Схемы уклонения от мобилизации

Ранее РБК-Украина писала о том, что правоохранители поймали на взятках руководителя Хмельницкого центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Она выдавала мужчинам фейковые справки об инвалидности и получала за это денежное вознаграждение.

Также в последние дни активизировались рейды сотрудников ТЦК по общественным учреждениям и концертам. В частности, сотрудники ТЦК проверяли документы после концентра группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Кроме этого, такие рейды были зафиксированы в Черкассах, Львове, Хмельницком, Одессе, Днепре и других городах. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКОтсрочкаМобилизация в Украине