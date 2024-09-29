У Волинській області загинула дитина через падіння у зерносховище

Фото: у Волинській області дитина впала у зерносховище (facebook.com/dsnsVol)

У Волинській трагічно загинула дитина. Хлопчик впав у зерносховище, його не вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Волинській області у Facebook.

Трагедія сталася 28 вересня у селі Майдан Ковельського району. Рятувальники отримали повідомлення про падіння дитини у зерносховище. На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища. Дитину вдалося дістати з зерносховища та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося. Фото: у Волинській області дитина впала у зерносховище (facebook.com/dsnsVol)