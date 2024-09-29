ua en ru
Нд, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Волинській області загинула дитина через падіння у зерносховище

Ковель, Неділя 29 вересня 2024 15:21
UA EN RU
У Волинській області загинула дитина через падіння у зерносховище Фото: у Волинській області дитина впала у зерносховище (facebook.com/dsnsVol)
Автор: Наталія Юрченко

У Волинській трагічно загинула дитина. Хлопчик впав у зерносховище, його не вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Волинській області у Facebook.

Трагедія сталася 28 вересня у селі Майдан Ковельського району. Рятувальники отримали повідомлення про падіння дитини у зерносховище.

На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища. Дитину вдалося дістати з зерносховища та передати її працівникам медичної служби.

На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.

Фото: у Волинській області дитина впала у зерносховище (facebook.com/dsnsVol)

Нагадаємо, днями в Україну вдалося повернути дев'ятьох дітей з окупованих росіянами територій. Деякі з дітей мають інвалідність та тяжкі захворювання.

Також зазначимо, що, за даними Офісу генпрокурора, внаслідок російського вторгнення загинуло щонайменше 577 українських дітей. Ще понад 1630 дітей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область ДСНС Діти
NEWS
ТЦК може звернутися до поліції для затримання ухилянта: за яких умов
ТЦК може звернутися до поліції для затримання ухилянта: за яких умов
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським