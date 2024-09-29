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В Волынской области погиб ребенок из-за падения в зернохранилище

Ковель, Воскресенье 29 сентября 2024 15:21
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В Волынской области погиб ребенок из-за падения в зернохранилище Фото: в Волынской области ребенок упал в зернохранилище (facebook.com/dsnsVol)
Автор: Наталья Юрченко

В Волынской трагически погиб ребенок. Мальчик упал в зернохранилище, его не удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Волынской области в Facebook.

Трагедия произошла 28 сентября в селе Майдан Ковельского района. Спасатели получили уведомление о падении ребенка в зернохранилище.

На место происшествия прибыли спасатели 21-го ДПРП поселка Голобы, выгребли зерно из хранилища. Ребенка удалось извлечь из зернохранилища и передать его работникам медицинской службы.

К сожалению, реанимировать мальчика не удалось.

Фото: в Волынской области ребенок упал в зернохранилище (facebook.com/dsnsVol)

Напомним, на днях в Украину удалось вернуть девять детей из оккупированных россиянами территорий. Некоторые из детей имеют инвалидность и тяжелые заболевания.

Также отметим, что, по данным Офиса генпрокурора, в результате российского вторжения погибли по меньшей мере 577 украинских детей. Еще более 1630 детей получили ранения.

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Волынская область ГСЧС Дети
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