У Волинській області повістки українцям вже надсилають поштою: що кажуть в ТЦК

У Волинській області військовозобов’язаним надсилають повістки поштою. Такий документ буде вважатися врученим навіть в тому разі, коли адресат не зміг його отримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцерку Волинського ТЦК та СП Уляну Кравчук у коментарі VSN .

"Так, резервістам і військовозобов’язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації", - зауважила Кравчук.

Як зауважує пресофіцерка, належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є:

день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора;

день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

"Хочу наголосити, що така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати", - підкреслила Кравчук.

За її словами, якщо особа нестиме адміністративну відповідальність, якщо не з’явилась до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці. РТЦК виносить постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення. Таку постанову представники районних ТЦК надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації.

Водночас вона додала, що уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться.

"Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов’язок", - наголосила пресофіцерка.