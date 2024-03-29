У Волинській області облаштовують залізобетонні фортифікаційні споруди (відео)
У Волинській області продовжується зміцнення оборонних рубежів залізобетонними командними та вогневими пунктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйко в Telegram.
Зазначається, що на об’єктах щодня працюють будівельники та залучено близько сотні спецтехніки.
З відео видно, що неподалік від лісосмуги бригади будівельників облаштовують великі насипи піску, яким укріплюють відповідні фортифікаційні споруди.
Варто зауважити, що на відео показана лише частина комплексного процесу.
Ситуація у Волинській області
Станом на 29 березня на Волинському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Нагадаємо, що днями на Волині військовозобов'язаний чоловік з ножем напав на співробітника військкомату, який прийшов до нього додому. Справу почали розслідувати.
Днями повідомлялось, що у Волинській області загинули троє людей. Вони підірвались на міні в лісі.
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