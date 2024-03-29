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У Волинській області облаштовують залізобетонні фортифікаційні споруди (відео)

Волинська область, П'ятниця 29 березня 2024 14:56
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У Волинській області облаштовують залізобетонні фортифікаційні споруди (відео) Фото: залізобетонні фортифікаційні споруди у Волинській області (facebook com DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

У Волинській області продовжується зміцнення оборонних рубежів залізобетонними командними та вогневими пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйко в Telegram.

Зазначається, що на об’єктах щодня працюють будівельники та залучено близько сотні спецтехніки.

З відео видно, що неподалік від лісосмуги бригади будівельників облаштовують великі насипи піску, яким укріплюють відповідні фортифікаційні споруди.

Варто зауважити, що на відео показана лише частина комплексного процесу.

Ситуація у Волинській області

Станом на 29 березня на Волинському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Нагадаємо, що днями на Волині військовозобов'язаний чоловік з ножем напав на співробітника військкомату, який прийшов до нього додому. Справу почали розслідувати.

Днями повідомлялось, що у Волинській області загинули троє людей. Вони підірвались на міні в лісі.

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