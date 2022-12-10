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У Волинській області газові балони вибухнули у багатоповерхівці: є постраждалі

Фото: у Волинській області газові балони вибухнули у багатоповерхівці (facebook.com/dsnsVol)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 10 грудня, у багатоповерхівці Нововолинська (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок інциденту двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДСНС у Волинській області у Facebook.

Рятувальники зазначають, що вибух стався у квартирі п'ятиповерхівки. За попередніми даними, вибухнув один газовий балон, а від нього здетонував інший.

Фото: наслідки вибуху (facebook.com/dsnsVol)

"У квартирі знаходилася мама з двома дітьми. Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Натомість чоловіка, який підходив до дверей приміщення, вибуховою хвилею відкинув на сходову клітку. Він отримав травму голови і звернувся до лікарні, після надання допомоги від госпіталізації відмовився", - додають у ДСНС.

Там зазначають, що вибуховою хвилею пошкодило вікна та двері квартири, а також двері сусідніх квартир. Внаслідок інциденту почалася пожежа, її вже ліквідували.

У ДСНС наголошують, що причиною вибуху та пожежі могло стати порушення правил безпеки, оскільки користуватися газовими балонами у квартирах заборонено.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у селі Бобриця Київської області родина отруїлася чадним газом через неправильну експлуатацію електрогенератора. Є загиблий.

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Волинська областьВибух