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В Волынской области газовые баллоны взорвались в многоэтажке: есть пострадавшие

Фото: в Волынской области газовые баллоны взорвались в многоэтажке (facebook.com/dsnsVol)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 10 декабря, в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление ГСЧС в Волынской области в Facebook.

Спасатели отмечают, что взрыв произошел в квартире пятиэтажки. По предварительным данным, взорвался один газовый баллон, а от него сдетонировал другой.

Фото: последствия взрыва (facebook.com/dsnsVol)

"В квартире находилась мама с двумя детьми. Женщина получила незначительные ожоги. Медики предоставили ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Вместо этого мужчину, который подходил к двери помещения, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы и обратился в больницу, после оказанной помощи от госпитализации отказался", - добавляют в ГСЧС.

Там отмечают, что взрывной волной повредило окна и двери квартиры, а также двери соседних квартир. В результате происшествия начался пожар, его уже ликвидировали.

В ГСЧС подчеркивают, что причиной взрыва и пожара могло стать нарушение правил безопасности, поскольку пользоваться газовыми баллонами в квартирах запрещено.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Бобрица Киевской области семья отравилась угарным газом из-за неправильной эксплуатации электрогенератора. Есть погибший.

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