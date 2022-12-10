В Волынской области газовые баллоны взорвались в многоэтажке: есть пострадавшие

Спасатели отмечают, что взрыв произошел в квартире пятиэтажки. По предварительным данным, взорвался один газовый баллон, а от него сдетонировал другой.

Фото: последствия взрыва (facebook.com/dsnsVol)

"В квартире находилась мама с двумя детьми. Женщина получила незначительные ожоги. Медики предоставили ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Вместо этого мужчину, который подходил к двери помещения, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы и обратился в больницу, после оказанной помощи от госпитализации отказался", - добавляют в ГСЧС.

Там отмечают, что взрывной волной повредило окна и двери квартиры, а также двери соседних квартир. В результате происшествия начался пожар, его уже ликвидировали.

В ГСЧС подчеркивают, что причиной взрыва и пожара могло стать нарушение правил безопасности, поскольку пользоваться газовыми баллонами в квартирах запрещено.