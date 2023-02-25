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У Волинській області через аварію місто та кілька сіл залишилися без світла

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Волинська область, Субота 25 лютого 2023 22:34
У Волинській області через аварію місто та кілька сіл залишилися без світла Фото: у Волинській області сталась аварія на електромережі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 лютого, через аварійну ситуацію в мережі, що сталась у Волинській області, низка населених пунктів залишилась без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ "Волиньобленерго".

Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено м. Ківерці, та низку сіл, зокрема:

  • Прилуцьке;
  • Борохів (частково);
  • Сапогів (частково).

"Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів", - запевнили в компанії.

За їх даними, орієнтовний час відновлення електропостачання близько 02:00 26 лютого.

Нагадаємо, сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи вимикатимуть в Україні світло й надалі.

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Волинська область енергетики Електроенергія
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