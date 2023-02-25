У Волинській області через аварію місто та кілька сіл залишилися без світла

Фото: у Волинській області сталась аварія на електромережі (GettyImages)

Сьогодні, 25 лютого, через аварійну ситуацію в мережі, що сталась у Волинській області, низка населених пунктів залишилась без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ "Волиньобленерго".

Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено м. Ківерці, та низку сіл, зокрема: Прилуцьке;

Борохів (частково);

Сапогів (частково). "Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів", - запевнили в компанії. За їх даними, орієнтовний час відновлення електропостачання близько 02:00 26 лютого.