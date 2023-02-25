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В Волынской области из-за аварии город и несколько сел остались без света

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Волынская область, Суббота 25 февраля 2023 22:34
В Волынской области из-за аварии город и несколько сел остались без света Фото: в Волынской области произошла авария на электросети (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 февраля, из-за аварийной ситуации в сети, которая произошла в Волынской области, ряд населенных пунктов остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧАО "Волыньоблэнерго".

В результате аварийной ситуации обесточены г. Киверцы, и ряд сел:

  • Прилуцкое;
  • Борохов (частично);
  • Сапоги (частично).

"Службы "Волыньоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей", - заверили в компании.

По их данным, ориентировочное время возобновления электроснабжения около 02:00 часов 26 февраля.

Напомним, сегодня министр энергетики Герман Галущенко рассказал, будут ли выключать в Украине свет и дальше.

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Волынская область енергетики Электроэнергия
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