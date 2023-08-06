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На Волині водолази врятували відпочивальників на озері Світязь

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Волинська область, Неділя 06 серпня 2023 17:24
На Волині водолази врятували відпочивальників на озері Світязь Фото: На Волині водолази врятували відпочивальників (facebook com Сергій Крук)
Автор: Каріна Левицька

У Волинській області водолази врятували відпочивальників, що не впорались з катамараном на озері Світязь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України

Сьогодні, 6 серпня, через раптове ускладнення погодних умов та шквальний вітер відпочивальники не змогли впоратися з керуванням катамаранів.

Троє людей опинилися у воді озера Світязь. Рятувальники підняли на борт чоловіка та двох дівчат і доправили їх до берега.

Окрім того, допомогу надали ще до сорока відпочивальникам - дітям, підліткам та дорослим.

Нагадаємо, що 3 серпня в Київській області під час відпочинку потонув 10-річний хлопчик. Про НП повідомили рятувальники.

Зазначимо, взимку аналогічний випадок трапився у Білогородці Київської області. Там 11-річний хлопчик провалився під лід і загинув. Його почали шукати лише за три години.

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