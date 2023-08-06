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На Волыни водолазы спасли отдыхающих на озере Свитязь

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Волынская область, Воскресенье 06 августа 2023 17:24
На Волыни водолазы спасли отдыхающих на озере Свитязь Фото: На Волыни водолазы спасли отдыхающих (facebook com Сергей Крук)
Автор: Карина Левицкая

В Волынской области водолазы спасли отдыхающих, которые не справились с катамараном на озере Свитязь.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Сегодня, 6 августа, из-за внезапного усложнения погодных условий и шквального ветра отдыхающие не смогли справиться с управлением катамаранов.

Три человека оказались в воде озера Свитязь. Спасатели подняли на борт мужчину и двух девушек и доставили их на берег.

Кроме того, помощь оказали еще до сорока отдыхающим – детям, подросткам и взрослым.

Напомним, что 3 августа в Киевской области во время отдыха утонул 10-летний мальчик. Об ЧП сообщили спасатели.

Отметим, зимой аналогичный случай произошел в Белогородке в Киевской области. Там 11-летний мальчик провалился под лед и погиб. Его начали искать всего через три часа.

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